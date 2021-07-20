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القوات الأمريكية تنفذ أول غارة في عهد بايدن ضد حركة الشباب الصومالية

11:47 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
القوات الأمريكية تنفذ أول غارة في عهد بايدن ضد حركة الشباب الصومالية

البنتاجون

وكالات

نفذت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، أول غارة جوية لها ضد حركة الشباب في الصومال خلال إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، حسبما فضائية "العربية".

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سيندي كينج، ان القيادة العسكرية لإفريقيا "افريكوم" نفذت اليوم غارة جوية في ضواحي غالكايو على بعد 700 كلم شمال شرق العاصمة الصوماليو مقديشيو.

وأشارت كينج خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إلى أن الضربة الجوية استهدفت حركة الشباب الصومالية، وأنه جاري العمل حاليًا على تقييم نتائج العملية مع استمرار القتال على الأرض بين المسلحين والقوات الحكومية.

وأضافت أن الاستنتاجات الأولية للقيادة تفيد بعدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين في هذه الضربة.

البنتاجون حركة الشباب الصومالية غارة جوية جو بايدن

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