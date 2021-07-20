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طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

10:26 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
طائرة استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية

طائرة استطلاع اسرائيلية

لبنان - (أ ش أ)

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة استطلاع إسرائيلية اخترقت، اليوم الثلاثاء، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة في محافظة الجنوب.

جاء ذلك عشية تعرض منطقة وادي حامول بجنوب لبنان لقصف بـ12 قذيفة مدفعية من إسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم دون إصابات أو أضرار.

وأضاف الجيش اللبناني، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرة الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة كفرشوبا بعد قرابة 55 دقيقة في الأجواء اللبنانية.

هذا المحتوى من

طائرة استطلاع إسرائيلية الجيش اللبناني الأجواء اللبنانية منطقة وادي حامول

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