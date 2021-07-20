موسكو: الدفاع الجوي السوري دمر 7 صواريخ إسرائيلية أثناء غارة أمس

سوريا - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من تدمير 7 صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية أمس على مواقع داخل سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء البحري فاديم كوليت في بيان اليوم الثلاثاء أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، إن 4 مقاتلات إسرائيلية "إف-16" دخلت الأجواء السورية بين الساعة 23:39 و23:51 يوم الاثنين 19 يوليو، فوق منطقة التنف التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

وتابع أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت 8 صواريخ موجهة إلى مواقع جنوب شرقي مدينة حلب، وأن 7 منها دمرت بأنظمة "بانتسير إس" و"بوك إم 2" روسية الصنع، تابعة لقوات الدفاع الجوي السورية.

وأضاف أن الصاروخ الأخير أصاب مبنى مركز للأبحاث في مدينة السفيرة بريف حلب.