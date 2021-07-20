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السلطات الإيرانية تقطع الإنترنت عن الأحواز مع استمرار الاحتجاجات

09:19 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
السلطات الإيرانية تقطع الإنترنت عن الأحواز مع استمرار الاحتجاجات

قطع الإنترنت

وكالات

خرجت تظاهرات غاضبة، لليوم السادس على التوالي، في إقليم الأحواز ذي الأغلبية العربية جنوب غربي إيران، احتجاجًا على تحويل السلطات لمجرى نهر كارون بعيدًا عن مناطقهم، مما ينذر بالعطش وتداعيات خطيرة أخرى، حسبما ذكرت العربية.

وقال نشطاء للعربية، الثلاثاء إن السلطات المغربية قطعت خدمات الإنترنت عن المنطقة للتعتيم على الأحداث.

وأكد النشطاء حدوث مواجهات عنيفة في المظاهرات بين المحتجين وقوات الأمن بمدينة إيذج ومقتل متظاهر برصاص قوات الشرطة الإيرانية.

وتفاقمت مشكلة المياه في الآونة الأخيرة، مع تحويل النظام لمياه النهر بشكل أكبر نحو مناطق أصفهان وزايندهرود، شمال شرق الإقليم العربي.

ويشكل هذا الأمر تهديدا للسكان، الذين يعتمد قسم كبير منهم على مياه النهر في ري زراعاتهم، ويقولون إن الأمر كان مبيتا بغرض دفعهم للهجرة من الإقليم.

قطع الإنترنت يران حتجاجات

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