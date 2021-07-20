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رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الصحة

07:29 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الصحة

هشام مشيشي

وكالات

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي الثلاثاء، إنهاء مهام السيد فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية وزيرًا للصحة بالنيابة، وفقًا لما ذكره بيان على الصفحة الرسظية لرئاسة الحكومة التونسية.

وتشهد تونس وضعًا وبائيًا صعبًا نظرًا للتفشي الواسع لفيروس كورونا، تزامنًا مع نقص الأكسجين ومواد طبية لازمة لعلاج المرضى. وتشكو أغلب المستشفيات، التي بلغت طاقة استيعابها القصوى، من نقص في التجهيزات والأكسجين بسبب الضغط الكبير على أقسام علاج كوفيد-19.

وقدمت دول عربية وأوروبية مساعدات عاجلة لتونس لمساعدتها في مواجهة كورونا.

هشام مشيشي الحكومة التونسية تونس

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