رئيس الحكومة التونسية يقيل وزير الصحة

وكالات

قرر رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي الثلاثاء، إنهاء مهام السيد فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الإجتماعية وزيرًا للصحة بالنيابة، وفقًا لما ذكره بيان على الصفحة الرسظية لرئاسة الحكومة التونسية.

وتشهد تونس وضعًا وبائيًا صعبًا نظرًا للتفشي الواسع لفيروس كورونا، تزامنًا مع نقص الأكسجين ومواد طبية لازمة لعلاج المرضى. وتشكو أغلب المستشفيات، التي بلغت طاقة استيعابها القصوى، من نقص في التجهيزات والأكسجين بسبب الضغط الكبير على أقسام علاج كوفيد-19.

وقدمت دول عربية وأوروبية مساعدات عاجلة لتونس لمساعدتها في مواجهة كورونا.