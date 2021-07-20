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الدفاع المدني السعودي يرفع جاهزيته في جسر الجمرات والساحات المحيطة

05:43 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
الدفاع المدني السعودي يرفع جاهزيته في جسر الجمرات والساحات المحيطة

جسر الجمرات - أرشيفية

السعودية - (أ ش أ)

رفعت مديرية الدفاع المدني السعودية جاهزيتها، اليوم الثلاثاء، في جميع أرجاء جسر الجمرات والساحات المحيطة؛ وذلك لتنفيذ خطط الدفاع المدني وتقديم الخدمات الإنسانية خلال أداء هذا النسك من مناسك الحج.

وأكد الدفاع المدني - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - اكتمال استعداداته بفرق ووحدات منتشرة في أروقة الجسر والمداخل الرئيسية، مدعومة بقوى بشرية وتجهيزات فنية في مواقع محددة في طوابق الجسر كافة طيلة أيام التشريق، حرصا على تنفيذ خطط الدفاع المدني وتدابيره الوقائية، والتنسيق مع الجهات الأخرى بما يحقق سلامة وحماية ضيوف الرحمن.

وفي السياق، تفقد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، مستشفى منى الوادي بمشعر منى ومقر هيئة الهلال الأحمر السعودي، للوقوف على مدى استعداد المستشفيات وجاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.

كما أطلع على غرفة القيادة والتحكم لمستشفيات المشاعر التي تضم شاشات كبيرة تعمل على مدار الساعة لتوضيح حالات المستشفيات ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف ومهابط الإخلاء الطبي، موضحا أن الوزارة هيأت

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جسر الجمرات الدفاع المدني السعودي مناسك الحج السعودية

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