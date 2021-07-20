رئيس وزراء السودان: ملف سد النهضة في مقدمة أولويات الحكومة

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن ملف سد النهضة يظل في مقدمة أولويات الحكومة الانتقالية.

وقال حمدوك - في كلمة للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى - إنه رغم إعلان الحكومة الإثيوبية عن اكتمال عملية الملء الثاني في مواصلة للتصرف في هذا الملف بشكل أحادي وللمرة الثانية، إلا أننا نواصل الدعوة للامتناع عن الإجراءات المنفردة مع ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم يتماشى مع القانون الدولي، مشددا على أن السودان سوف لن يألوا جهدا في سبيل تحقيق هذا الهدف الذي يحفظ مصالحه القومية.

وأضاف حمدوك أن جهود بنات وأبناء السودان في سبيل استعادة حقه في الاستقرار والتطور بدأت تثمر، لافتا إلى مؤشرات التوافق بين المكونات المجتمعية والسياسية في ولايات شرق السودان.

وناشد مواطني شرق السودان لإعلاء قيم التعايش السلمي، وإشاعة السلم الاجتماعي والعمل معا لمعالجة المظالم التنموية في الشرق حتى يصبح نموذجا يحتذى به.

وأوضح أنه قدم مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام) من أجل تحقيق الغايات التي يتطلع إليها الشعب السوداني، وهي مبادرة معنية بتطوير مشروع وطني يسع الجميع، وتستكمل به مهام الانتقال على مستويات عديدة.

وأعرب عن سعادته لتقبل المبادرة من الشعب السوداني بأطرافه الواسعة وقطاعاته المتنوعة وسائر فئاته، ومن المكونات السياسية الفاعلة داخل السلطة وخارجها.

وشدد على أن الحكومة تعمل بمسؤولية وجدية من أجل رفع الغلاء، ولإزاحة كل أشكال البلاء، والعمل لإدارة عجلة الإنتاج واستعادة كل المكتسبات، والنهوض بالمشاريع والمؤسسات التي تدهورت أو اندثرت.