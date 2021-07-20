Masrawy logo white

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ على كابول

05:32 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ على كابول

تنظيم داعش - أرشيفية

كابول - (د ب أ)

أعلن داعش مسؤوليته عن هجوم صاروخي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت في مدينة كابول صباح اليوم الثلاثاء بينما كان يؤدى الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولون كبار آخرون صلاة عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرويس ستاناكزاي إن أحد الصواريخ سقط على مبنى حكومي على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي، حيث كان غني يحضر الصلاة.

وذكر ماركو بونتين منسق برنامج الطوارىء فى أفغانستان أنه بعد دقائق من الحادث استقبل مستشفى الطوارئ الخيري ستة جرحى.

وأعلن داعش في بيان أن سبعة صواريخ على الأقل استهدفت القصر الرئاسي الأفغاني.

وفي رد فعل على ما يبدو على الهجوم بالصواريخ، ألقى غني باللوم على حركة طالبان المنشددة في الحادث وقال في كلمة بعد الصلاة إن طالبان لن تكسب البلاد بالصواريخ، ولكن فقط من خلال كسب قلوب المواطنين.

داعش هجوم بالصواريخ كابول وزارة الداخلية الأفغانية

الخبر التالى:

رئيس وزراء السودان: ملف سد النهضة في مقدمة أولويات الحكومة

كورونا.. لحظة بلحظة

59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا