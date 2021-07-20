داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم بالصواريخ على كابول

كابول - (د ب أ)

أعلن داعش مسؤوليته عن هجوم صاروخي في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية أن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت في مدينة كابول صباح اليوم الثلاثاء بينما كان يؤدى الرئيس الأفغاني أشرف غني ومسؤولون كبار آخرون صلاة عيد الأضحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرويس ستاناكزاي إن أحد الصواريخ سقط على مبنى حكومي على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي، حيث كان غني يحضر الصلاة.

وذكر ماركو بونتين منسق برنامج الطوارىء فى أفغانستان أنه بعد دقائق من الحادث استقبل مستشفى الطوارئ الخيري ستة جرحى.

وأعلن داعش في بيان أن سبعة صواريخ على الأقل استهدفت القصر الرئاسي الأفغاني.

وفي رد فعل على ما يبدو على الهجوم بالصواريخ، ألقى غني باللوم على حركة طالبان المنشددة في الحادث وقال في كلمة بعد الصلاة إن طالبان لن تكسب البلاد بالصواريخ، ولكن فقط من خلال كسب قلوب المواطنين.