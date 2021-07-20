فرنسا تحقق في تقارير عن تجسس المغرب على صحفيين عبر برنامج إسرائيلي

باريس- (بي بي سي):

أعلنت النيابة العامة في باريس الثلاثاء فتح تحقيق حول ما كشفته تقارير إعلامية بشأن التجسس على صحافيين فرنسيين جرى اختراق هواتفهم عبر برنامج "بيغاسوس" لصالح السلطات المغربية التي نفت الأمر.

وكشف تحقيق نشرته الأحد وسائل إعلامية دولية بينها صحف "لوموند" و"غارديان" و"واشنطن بوست" أن المخابرات المغربية تجسست على مؤسس "ميديابارت" إيودي بلينيل والصحافية في الموقع لينيغ بريدو، وهما من بين 180 صحافيا حول العالم تعرضت هواتفهم للاختراق من أجهزة مخابرات مختلفة عبر برنامج "بيغاسوس".

ورفع الموقع الإثنين شكوى بناء على تلك المعلومات. كما أعلنت صحيفة "لو كانار أونشينيه" والمتعاونة السابقة معها دومينيك سيمونو اعتزامهما رفع شكوى بعد أن كشف التحقيق الإعلامي تعرضهما للتجسس من المخابرات المغربية.