Masrawy logo white

مؤسس أمازون يعود إلى الأرض بعد رحلة تاريخية لحافة الفضاء

04:26 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
مؤسس أمازون يعود إلى الأرض بعد رحلة تاريخية لحافة الفضاء

جيف بيزوس

واشنطن- أ ش أ:

عادت الكبسولة الفضائية "نيو شيبرد" التي تحمل على متنها أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس برفقة ثلاثة أشخاص آخرين إلى الأرض بنجاح بعد إتمام رحلة تاريخية إلى حافة الفضاء.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الأعضاء الـ4 على متن الكبسولة الفضائية - جيف بيزوس وشقيقه الأصغر مارك بيزوس، وطالب يبلغ من العمر 18 عاما يدعي أوليفر دايمن، والسيدة والي فانك البالغة من العمر 82 عاما - قد هبطوا سالمين في صحراء تكساس بعد أن اختبروا عدة دقائق من انعدام الجاذبية، في رحلة استغرقت نحو 11 دقيقة.

وتم بناء المركبة الفضائية "نيو شيبرد" من قبل شركة "بلو أوريجين" التي أسسها جيف بيزوس في عام 2010.

وفي أعقاب الرحلة الناجحة إلى حافة الفضاء أصبح الأعضاء الأربعة أول رواد فضاء يسافرون على متن مركبة فضائية تابعة لـ"بلو أوريجين".

هذا المحتوى من

Asha
جيف بيزوس أمازون الفضاء نيو شيبرد

الخبر التالى:

فرنسا تحقق في تقارير عن تجسس المغرب على صحفيين عبر برنامج إسرائيلي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شبورة ورياح وفرص للأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا