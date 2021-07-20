مؤسس أمازون يعود إلى الأرض بعد رحلة تاريخية لحافة الفضاء

واشنطن- أ ش أ:

عادت الكبسولة الفضائية "نيو شيبرد" التي تحمل على متنها أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة أمازون جيف بيزوس برفقة ثلاثة أشخاص آخرين إلى الأرض بنجاح بعد إتمام رحلة تاريخية إلى حافة الفضاء.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الأعضاء الـ4 على متن الكبسولة الفضائية - جيف بيزوس وشقيقه الأصغر مارك بيزوس، وطالب يبلغ من العمر 18 عاما يدعي أوليفر دايمن، والسيدة والي فانك البالغة من العمر 82 عاما - قد هبطوا سالمين في صحراء تكساس بعد أن اختبروا عدة دقائق من انعدام الجاذبية، في رحلة استغرقت نحو 11 دقيقة.

وتم بناء المركبة الفضائية "نيو شيبرد" من قبل شركة "بلو أوريجين" التي أسسها جيف بيزوس في عام 2010.

وفي أعقاب الرحلة الناجحة إلى حافة الفضاء أصبح الأعضاء الأربعة أول رواد فضاء يسافرون على متن مركبة فضائية تابعة لـ"بلو أوريجين".