داعش يتبني الهجوم على القصر الرئاسي في كابول

وكالات:

تبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم الصاروخي على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

وأظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانسة خلال صلاة العيد. ولم ترد بعد تقارير عن سقوط ضحايا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

جاء الحادث قبيل خطاب للرئيس أشرف غني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود. وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وسُمع دوي الصواريخ التي أطلقت حوالى الساعة الثامنة صباحا (03:30 بتوقيت جرينتش) في أنحاء المنطقة الخضراء المحصّنة أمنيا والتي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها الأمريكية.