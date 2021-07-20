Masrawy logo white

بوتين يُعزي رئيس العراق في ضحايا الهجوم الإرهابي: "أمر مروع"

12:55 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
بوتين يُعزي رئيس العراق في ضحايا الهجوم الإرهابي: "أمر مروع"

فلاديمير بوتين

موسكو- أ ش أ:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره العراقي برهم صالح في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق بغداد أمس الاثنين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدًا أن مقتل المدنيين عشية العيد يصدم بقساوته.

وأرسل بوتين برقية تعزية للرئيس العراقي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، الثلاثاء، جاء فيها:" السيد الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا التعازي الحارة بضحايا العمل الإرهابي في بغداد وتبعاته المأساوية".

وأضاف الرئيس الروسي في برقيته:"إن مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، عشية عيد الأضحى المبارك، أمر مروّع بقسوته"، مؤكدا إدانة بلاده بشدة هذه الفظائع، ومعربا عن أمله بمعاقبة المنظمين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي.

بوتين برهم صالح العراق الإرهاب داعش

الخبر التالى:

إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ منتصف مارس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شبورة ورياح وفرص للأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا