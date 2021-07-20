بوتين يُعزي رئيس العراق في ضحايا الهجوم الإرهابي: "أمر مروع"

موسكو- أ ش أ:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لنظيره العراقي برهم صالح في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق بغداد أمس الاثنين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدًا أن مقتل المدنيين عشية العيد يصدم بقساوته.

وأرسل بوتين برقية تعزية للرئيس العراقي، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين، الثلاثاء، جاء فيها:" السيد الرئيس المحترم، أرجو أن تتقبلوا التعازي الحارة بضحايا العمل الإرهابي في بغداد وتبعاته المأساوية".

وأضاف الرئيس الروسي في برقيته:"إن مقتل العشرات من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، عشية عيد الأضحى المبارك، أمر مروّع بقسوته"، مؤكدا إدانة بلاده بشدة هذه الفظائع، ومعربا عن أمله بمعاقبة المنظمين والمنفذين لهذا العمل الإرهابي.