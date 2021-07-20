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ملك الأردن يؤكد أهمية التوزيع العادل للقاحات كورونا

12:20 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
ملك الأردن يؤكد أهمية التوزيع العادل للقاحات كورونا

الملك عبدالله الثاني

عمّان- أ ش أ:

أكد الملك الادرني عبدالله الثاني ضرورة ضمان التوزيع العادل والفاعل للقاحات لجميع البلدان لتعزيز الجهود الدولية المبذولة في التصدي للجائحة، منوها بجهود الأردن في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا للمواطنين والمقيمين واللاجئين، حيث كان الأردن من أوائل الدول في العالم التي وفرت المطاعيم بشكل مجاني للاجئين.

جاء ذلك، وفق وكالة الأنباء الاردنية، خلال لقاء ملك الاردن في واشنطن الليلة الماضية مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر ألبرت بورلا، حيث تناول اللقاء، الجهود الدولية لتوفير اللقاحات ضد "كورونا".

وأشاد عبدالله الثاني بتعاون شركة فايزر مع الأردن في توفير اللقاحات للاجئين، لافتا إلى خطة المملكة لزيادة عدد متلقي اللقاحات بهدف الحد من تداعيات الجائحة والمضي قدما في خطة فتح المدارس والجامعات في شهر سبتمبر.

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الملك عبدالله الثاني ملك الأردن لقاح كورونا فيروس كورونا

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