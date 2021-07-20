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"التعاون الخليجي" يشيد بخدمات السعودية للحجاج والمعتمرين

11:55 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
"التعاون الخليجي" يشيد بخدمات السعودية للحجاج والمعتمرين

الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف

الرياض- (د ب أ):

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، عن الحجرف قوله إن "خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز" ، مقدرا قرار السعودية في تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة بما يتناسب مع المتطلبات الصحية التي فرضتها الجائحة .

وثمن الحجرف الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام.

وانطلق موسم حج هذا العام بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

نايف فلاح مبارك الحجرف الرياض مجلس التعاون لدول الخليج الحجاج السعودية مناسك الحج

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