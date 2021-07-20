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الكويت تؤكد وقوفها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

10:26 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
الكويت تؤكد وقوفها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقا في مدينة الصدر شرق بغداد في العراق أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الثلاثاء، وقوف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

كانت عبوة ناسفة انفجرت أمس الاثنين في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وزارة الخارجية الكويتية الكويت العراق الإرهاب

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