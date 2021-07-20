Masrawy logo white

أثناء صلاة العيد.. هجوم صاروخي قُرب القصر الرئاسي في كابول (فيديو)

10:09 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
أثناء صلاة العيد.. هجوم صاروخي قُرب القصر الرئاسي في كابول (فيديو)

صورة من محتوى الفيديو

وكالات:

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

وأكمل الرئيس الأفغاني أشرف غني وآخرون في محيط القصر، صلاة العيد، رغم سماع دوي الانفجارات.

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.

وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها السفارة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة) كابول"، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو ضحايا حتى الآن وفق المعلومات الأولية. وتابع: "يُجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

ولم تُعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الفائت.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.

هجوم صاروخي القصر الرئاسي في كابول كابول عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى

الخبر التالى:

جيف بيزوس ينطلق في أول رحلة سياحية للفضاء على متن "نيو شيبرد"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شبورة ورياح وفرص للأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا