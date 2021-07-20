أثناء صلاة العيد.. هجوم صاروخي قُرب القصر الرئاسي في كابول (فيديو)

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وكالات:

أظهر بث تلفزيوني على الهواء مباشرة أصوات سقوط صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، الثلاثاء، خلال صلاة عيد الأضحى.

وأكمل الرئيس الأفغاني أشرف غني وآخرون في محيط القصر، صلاة العيد، رغم سماع دوي الانفجارات.

Rocket attack near the Presidential Palace in Kabul Afghanistan today.. Sound on to understand whats happening pic.twitter.com/S1QxeiL29S — Fahmidah Yousfi (@fahmidahyousfi) July 20, 2021

وأطلق صاروخان على الأقل، قبيل خطاب مرتقب لغني بمناسبة عيد الأضحى، وفق وسائل إعلام وشهود.

وسمع الدوي في أنحاء المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا، التي تضم قصر الرئاسة إلى جانب عدد من السفارات، من بينها السفارة الأمريكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي: "أطلق أعداء أفغانستان هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول".

وأضاف: "أصابت جميع الصواريخ 3 أجزاء مختلفة (من العاصمة) كابول"، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو ضحايا حتى الآن وفق المعلومات الأولية. وتابع: "يُجري فريقنا تحقيقات".

وبعد الاعتداء بدقائق، بدأ غني إلقاء خطابه بحضور عدد من كبار المسؤولين.

ولم تُعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وسبق أن استهدفت صواريخ القصر مرات عديدة، كان آخرها في ديسمبر الفائت.

وتتزامن العملية مع هجوم واسع تشنه طالبان في أنحاء البلاد، في وقت تمضي القوات الأجنبية قدما بانسحابها المقرر استكماله بحلول 31 أغسطس المقبل.