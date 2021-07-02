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الكرملين: بوتين يبلغ ماكرون أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي

10:10 م الجمعة 02 يوليه 2021
الكرملين: بوتين يبلغ ماكرون أن روسيا مستعدة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوروبي

فلاديمير بوتين

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية (كرملين)، اليوم الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن موسكو مستعدة لاستئناف حوار شامل مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الكرملين أن الجانبين اتفقا -خلال محادثة هاتفية- على أن بناء علاقات بناءة ويمكن التنبؤ بها بين روسيا والاتحاد الأوروبي والعودة إلى الحوار الطبيعي القائم على الثقة، سيسهل حل مشكلات مثل الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب الدولي والرعاية الصحية والمناخ وتسوية النزاعات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وقال الكرملين إن بوتين شدد على أن "روسيا مستعدة لذلك إذا أظهر الاتحاد الأوروبي مصلحة حقيقية متبادلة"، وإن الكرملين أن الرئيسين ركزا على "مشاكل الاستقرار والأمن في القارة الأوروبية".

وبحسب الكرملين، ناقش بوتين وماكرون العلاقات الثنائية.. وقال الكرملين "ناقش الجانبان بالتفصيل مجموعة واسعة من قضايا التعاون الروسي الفرنسي في الشئون الدولية.. كما ناقش الرئيسان الروسي والفرنسي قضايا التعاون الثنائي، في المقام الأول في المجال التجاري والاقتصادي، وكذلك في قطاع الطاقة وفي مجال التعاون الثقافي والإنساني".

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