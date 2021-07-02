ترودو: سيتم تطعيم جميع المؤهلين في كندا بنهاية الصيف

أوتاوا - (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كندا تسير على الطريق الصحيح لتحصين كل شخص مؤهل بشكل كامل ضد "كوفيد-19" بحلول نهاية الصيف، مشيرا إلى أنه حتى يتم تحصين حوالي 80 في المائة من الأشخاص تماما، ستظل البلاد معرضة لخطر الإصابة.

وبينما كان هدف الحكومة الفيدرالية طوال حملة إطلاق اللقاح هو التطعيم الكامل لجميع الكنديين المؤهلين بحلول نهاية سبتمبر، قال ترودو إن البلاد "على المسار الصحيح" لتجاوز ذلك الجدول الزمني. وتتوقع الحكومة الفيدرالية تسليم إجمالي 68 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية شهر يوليو.

وقال ترودو: "هذا كاف من الناحية الحسابية لكل شخص في كندا للحصول على جرعتين ، لكننا نعلم على سبيل المثال أن التباعد بين الجرعات يعني أن الأشخاص الذين حصلوا على جرعتهم الأولى الآن أو قبل بضعة أيام، لن يكونوا مؤهلين حتى وقت لاحق في الصيف للحصول على جرعتهم الثانية ونحن بحاجة إلى مواصلة اتباع العلم".

وحتى الآن، تلقى أكثر من 77 في المائة من الكنديين المؤهلين جرعتهم الأولى، وتم تطعيم أكثر من 36 في المائة من السكان المؤهلين بشكل كامل، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وقال زعيم الحزب الليبرالي الحاكم إن كندا "على المسار الصحيح لإنهاء هذا الوباء"، لكنه أشار إلى الارتفاع الحالي في الإصابات الجديدة في يوكون باعتباره تحذيرًا لما يمكن أن يحدث. وأوضح: "أكثر من 70% من سكان يوكون تلقوا التطعيم الكامل، وهم يواجهون الآن أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة التي تعرضوا لها منذ بداية الوباء".