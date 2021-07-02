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أمريكا تدين القصف الحوثي لحي سكني بمدينة مأرب

09:45 م الجمعة 02 يوليه 2021
أمريكا تدين القصف الحوثي لحي سكني بمدينة مأرب

وزارة الخارجية الأمريكية

عدن - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة قصف مليشيا الحوثي الإرهابية بصاروخين بالستيين حيا سكنيا في مدينة مأرب يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عنه مقتل 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 10 آخرين بينهم 3 أطفال.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" - بحرص الحكومة اليمنية على السلام، مؤكدا أنه حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني.

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Asha
وزارة الخارجية الأمريكية عدن القصف الحوثي الحوثيين اليمن

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