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الصحة العالمية: يجب على فايزر ومودرنا بذل المزيد لتبادل التكنولوجيا

09:16 م الجمعة 02 يوليه 2021
الصحة العالمية: يجب على فايزر ومودرنا بذل المزيد لتبادل التكنولوجيا

تيدروس أدهانوم

جنيف - (د ب أ):

دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس شركات بيونتك وفايزر ومودرنا لتعزيز جهودها من أجل زيادة إنتاج اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 في أنحاء العالم.

وقال تيدروس اليوم الجمعة في جنيف: "أحث تلك الشركات مثل بيونتك وفايزر وبيونتك لتبادل معرفتها بحيث نستطيع تسريع تطوير مواقع الإنتاج الجديدة".

وذكر أنه "يتم تطوير مراكز تصنيع جديدة للقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (إم آر إن أيه)، لكن ذلك يمكن أن يتسارع من جانب شركات تقوم بتبادل تكنولوجياتها ومعرفتها".

وتأتي تصريحاته، حيث تبحث دول بشأن كيفية وما إذا كان يمكن جعل الحصول على لقاحات أكثر إنصافا، مع دعوة البعض لإلغاء براءات الاختراع، بينما يؤيد آخرون نقل التكنولوجيا.

وقال تيدروس إن الدول الأكثر فقرا ليس لديها ما يكفي من لقاحات لتطعيم 10% من سكانها بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، بينما تحقق الدول الثرية تقدما أكبر في هذا الصدد.

وذكر أنه بينما تقوم الآن حكومات هذه الدول بتقديم منح من اللقاحات، فهي ليست سوى قطرة في محيط.

كما حذر تيدروس من مخاطر سلالة دلتا لفيروس كورونا، التي تتمتع بقدرة أكبر على العدوى.

وأوضح أننا "في فترة خطيرة للغاية من هذه الجائحة، لا توجد دولة على الأرض في مأمن بعد".

وقال إن الفيروس قادر على التحور في الكثير من الأماكن طالما هناك نقص في اللقاحات.

وضربت سلالة دلتا حتى الآن ما لا يقل عن 98 دولة، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

تيدروس أدهانوم جنيف منظمة الصحة العالمية شركة بيونتك لقاح كورونا فيروس كورونا

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