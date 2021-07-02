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لبنان يعلن اكتشاف 3 حالات مصابة بالمتحور "دلتا" لوافدين من الخارج

08:22 م الجمعة 02 يوليه 2021
لبنان يعلن اكتشاف 3 حالات مصابة بالمتحور "دلتا" لوافدين من الخارج

سلالة دلتا المتحورة

بيروت - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حمد حسن وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور "دلتا" الجديد من فيروس كورونا.

وأكد حسن أن برنامج الترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة يعمل على تحديد مصدر هذه الحالات دون أن يوضح أي تفاصيل.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة العامة للمركز الطبي الاجتماعي "بيتنا" في ضهور الشوير في قضاء المتن التابعة لمحافظة جبل لبنان، متفقدًا حملة التلقيح بفايزر التي انطلقت في المركز.

ودعا حسن المواطنين في كافة المناطق إلى الإقبال على التلقيح، معلنًا تسجيل 3 حالات من المتحور دلتا آتية عبر المطار، مؤكدًا أن مصلحة الرصد الوبائي تبحث عن مصدرها.

وقال: "ما زلنا نجري فحوصات إضافية على عينات إيجابية لمعرفة ما اذا كانت هناك حالات أخرى".

وأوضح وزير الصحة أن لقاح فايزر يقي بنسبة 95 في المئة واسترازينيكا بنسبة 93 في المئة من المتحور دلتا، داعيًا المواطنين خصوصًا الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة كي لا يترددوا في تلقي أي لقاح متاح لأنه يؤمن الحماية.

هذا المحتوى من

سلالة دلتا المتحورة فيروس كورونا لبنان كوفيد19 الدكتور حمد حسن

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