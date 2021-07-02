العراق: إحباط محاولة قصف مطار بغداد بصواريخ (جراد)

بغداد - (أ ش أ):

أفاد قائد عمليات بغداد في العراق اللواء الركن احمد سليم الجبوري، اليوم الجمعة، بإحباط عملية لقصف مطار بغداد الدولي بصواريخ (جراد).

وقال الجبوري - في تصريح لقناة السومرية نيوز - إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد... تمكنت من إحباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي"، وإن "العملية أريد لها أن تتم بصواريخ (جراد) عدد 10".