العراق: إحباط محاولة قصف مطار بغداد بصواريخ (جراد)
بغداد - (أ ش أ):
أفاد قائد عمليات بغداد في العراق اللواء الركن احمد سليم الجبوري، اليوم الجمعة، بإحباط عملية لقصف مطار بغداد الدولي بصواريخ (جراد).
وقال الجبوري - في تصريح لقناة السومرية نيوز - إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد... تمكنت من إحباط عملية استهداف لمطار بغداد الدولي"، وإن "العملية أريد لها أن تتم بصواريخ (جراد) عدد 10".
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان