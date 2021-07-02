وكالة: جبهة تحرير تيجراي تدمر جسر تيكيزي لقطع المساعدات عن المنطقة

وكالات:

قالت منظمة التحقق من حالة الطوارئ الإثيوبية إن جبهة تحرير تيجراي دمرت جسر تيكيزي للحد عمدًا من طريق المساعدة في المنطقة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار الإنساني؛ لمساعدة المزارعين في المنطقة على المشاركة في الأنشطة الزراعية خلال موسم الزراعة.

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت تمكن جبهة تحرير تيجراي من تحرير عاصمة الإقليم ميكيلي.