وكالة: جبهة تحرير تغراي تدمر جسر تيكيزي لقطع المساعدات عن المنطقة

وكالات:

قالت منظمة التحقق من حالة الطوارئ الإثيوبية إن جبهة تحرير تجراي دمرت جسر تيكيزي للحد عمدا من طريق المساعدة في المنطقة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار الإنساني لمساعدة المزارعين في المنطقة على المشاركة في الأنشطة الزراعية خلال موسم الزراعة.

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت تمكن جبهة تحرير تجراي من تحرير عاصمة الإقليم ميكيلي.