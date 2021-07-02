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وكالة: جبهة تحرير تغراي تدمر جسر تيكيزي لقطع المساعدات عن المنطقة

07:07 م الجمعة 02 يوليه 2021
وكالة: جبهة تحرير تغراي تدمر جسر تيكيزي لقطع المساعدات عن المنطقة

جبهة تحرير تيغراي

وكالات:

قالت منظمة التحقق من حالة الطوارئ الإثيوبية إن جبهة تحرير تجراي دمرت جسر تيكيزي للحد عمدا من طريق المساعدة في المنطقة.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار الإنساني لمساعدة المزارعين في المنطقة على المشاركة في الأنشطة الزراعية خلال موسم الزراعة.

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت تمكن جبهة تحرير تجراي من تحرير عاصمة الإقليم ميكيلي.

جبهة تحرير تيغراي إطلاق النار جسر تيكيزي تدمير جسر ميكيلي

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