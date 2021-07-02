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رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما يطالب المحكمة بإعادة النظر في الحكم ضده

06:39 م الجمعة 02 يوليه 2021
رئيس جنوب إفريقيا السابق زوما يطالب المحكمة بإعادة النظر في الحكم ضده

جاكوب زوما

جوهانسبرج - (د ب أ):

حاول الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما تجنب الذهاب إلى السجن مرة أخرى، قبل أيام من بدء تنفيذ حكم بالسجن.

وحكمت محكمة يوم الثلاثاء الماضي على زوما بالسجن 15 شهرا لأنه لم يمثل أمام لجنة تحقيق تنظر في مزاعم فساد ضده.

وقال محامي زوما للمحكمة إن الحكم يمثل تهديدا على حياته نظرا لتدهور حالته الصحية، وفقا لتقارير إعلامية اليوم الجمعة.

لذلك ادعى زوما أن له الحق في أن تتم إعادة النظر في قضيته، حسبما نقلت قناة "نيوز 24" الإخبارية نقلا عن بيان المحامي.

ومنحت المحكمة الدستورية زوما، بعد صدور الحكم، خمسة أيام لتسليم نفسه في مركز للشرطة. وينتهي هذا الموعد النهائي بعد غد الأحد.

ويعد زوما أول رئيس جنوب أفريقي سابق يصدر بحقه حكم بالسجن.

جاكوب زوما جوهانسبرج زوما جنوب إفريقيا

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