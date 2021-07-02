الاستخبارات العراقية: ضبط منظومة اتصالات لداعش وأعتدة في الأنبار

بغداد- أ ش أ:

ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، منظومة اتصالات لداعش وأعتدة في محافظة الأنبار.

وقال بيان صادر عن مديرية الاستخبارات أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية: "تم ضبط 82 جهاز اتصالات، و25 قنبلة هاون عيار 82 ملم، و15 جعبة عتاد، ودرعين، وملابس قندهارية، وقنبلة هاون عيار 81 ملم، وصاروخ كاتيوشا في صحراء الشامية".

وتم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها بعد رفعها من قبل قوات هندسة الفرقة المرافقة للقوة.