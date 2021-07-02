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جونسون آند جونسون: لقاحنا فعّال ضد سلالة "دلتا" من جرعة واحدة

01:21 م الجمعة 02 يوليه 2021
جونسون آند جونسون: لقاحنا فعّال ضد سلالة "دلتا" من جرعة واحدة

لقاح جونسون آند جونسون

واشنطن - أ ش أ

أكدت شركة "جونسون آند جونسون"، أن جرعة واحدة من لقاحها للوقاية من "كوفيد-19"، تشكل لدى متلقيها مناعة قوية ومستمرة ضد سلالة "دلتا" المنتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودول أخرى وغيره من سلالات فيروس كورونا المتحورة.

وقالت الشركة -وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة- إن البيانات أظهرت استمرار الاستجابة المناعية القوية لدى متلقي لقاحها، ثمانية أشهر على الأقل.


وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن الأداء الإيجابي للقاح جونسون آند جونسون يعزز مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصرح بها حاليًا يمكن أن تحمي من سلالة دلتا والتي تبدو أنها أكثر عدوى من السلالات السابقة.

وأفادت بأن السلطات الصحية في جميع أنحاء العالم تراقب عن كثب مدى فعالية اللقاح ضد سلالة دلتا.

وأشارت /وول ستريت جورنال/ إلى اعتماد العديد من الدول على إمدادات جونسون آند جونسون، ولا سيما أن لقاحها أسهل في الشحن والتخزين من لقاحات شركة فايزر الأمريكية وشريكتها بيونتيك الألمانية أو من تلك التي تنتجها شركة موديرنا.

هذا المحتوى من

شركة جونسون آند جونسون فيروس كورونا الولايات المتحدة لقاح جونسون آند جونسون

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