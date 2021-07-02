تعيين "بول لاكاميرا" قائدا جديدا للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية



سول - أ ش أ

تولى الجنرال بول لاكاميرا منصب قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، خلفا للجنرال روبرت أبرامز، وذلك لقيادة 28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى قيادة القوات المشتركة الكورية - الأمريكية.

وقال لاكاميرا، في تصريحات خلال حفل تغيير القيادة حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الجمعة - "إن وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية لا يقل أهمية عن أي وقت مضى، ونحن على استعداد مع حلفائنا الكوريين للدفاع عن كوريا الجنوبية وحمايتها.

وأرسل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن رسالة فيديو سلط فيها الضوء على التحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودور القوات الأمريكية هناك من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية وفي شمال شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وتخطط سول واشنطن لإجراء التدريبات الصيفية الرئيسية في الشهر القادم التي تعتبر أمرا حاسما لموقف الاستعداد وعملية نقل قيادة العمليات العسكرية في وقت الحرب (OPCON) من واشنطن إلى سول، غير أن الشمال ندد هذه التدريبات باعتبارها بروفة لغزوه.