القوات الأمريكية وجنود الناتو يغادرون قاعدة "باجرام" الجوية الأفغانية



واشنطن - أ ش أ

أكد مسئول أمريكي بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مغادرة القوات الأمريكية والتابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو قاعدة "باجرام" الجوية الأفغانية.

وأوضح المسئول، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة- أن جميع قوات التحالف الدولي انسحبت بشكل كامل من قاعدة باغرام الجوية الأفغانية .. ولم يحدد المسئول متى غادرت آخر القوات الأمريكية وجنود الحلف الأطلسي القاعدة الواقعة على بعد خمسين كيلومترا شمال كابول .. كما لم يوضح متى ستسلم القاعدة رسميا إلى القوات الأفغانية.