طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً جنوب غرب غزة

رام الله - أ ش أ

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ،اليوم الجمعة، موقعاً جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعاً جنوب حي الزيتون جنوب شرق المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله.