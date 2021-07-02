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طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً جنوب غرب غزة

11:19 ص الجمعة 02 يوليه 2021
طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً جنوب غرب غزة

ارشيفية

رام الله - أ ش أ

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ،اليوم الجمعة، موقعاً جنوب غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعاً جنوب حي الزيتون جنوب شرق المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله.

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قطاع غزة طائرات اسرائيلية القصف الاسرائيلي حي الزيتون

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