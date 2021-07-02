طائرات إسرائيلية تقصف موقعاً جنوب غرب غزة
11:19 ص الجمعة 02 يوليه 2021
رام الله - أ ش أ
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ،اليوم الجمعة، موقعاً جنوب غرب مدينة غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- بأن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين موقعاً جنوب حي الزيتون جنوب شرق المدينة ما أدى إلى أضرار مادية بداخله.
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