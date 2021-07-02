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أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي

09:26 ص الجمعة 02 يوليه 2021
أمريكا تعلق مؤقتا تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي

الشرطة الأمريكية


واشنطن - أ ش أ:

أعلن النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، بينما تواصل وزارة العدل الأمريكية مراجعتها لعقوبة الإعدام.

وقال جارلاند، في بيان نشرته وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة :"يجب أن تضمن وزارة العدل ألا يُمنح كل شخص الحقوق التي يكفلها دستور الولايات المتحدة وقوانينها فحسب، بل ويُعامل كذلك بشكل عادل وإنساني ضمن النظام الجنائي الفيدرالي ويتمتع هذا الالتزام قوة خاصة في قضايا الإعدام".

ولفت إلى أن التعليق هذا مؤقتا، إلى حين أن يتم التحقق من إجراءات وزارة العدل ذات الصلة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تأييد الأمريكيين لعقوبة الإعدام تراجع، لكنه لا يزال قويا في صفوف الناخبين الجمهوريين الذين يؤيدون بنسبة 77 في المئة إنزال هذه العقوبة بمرتكبي جرائم القتل.

هذا المحتوى من

Asha
عقوبة الإعدام النائب العام الأمريكي ميريك جارلاند وزارة العدل الأمريكية

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