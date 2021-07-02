إنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

وكالات:

نقل موقع "روسيا اليوم" أن صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة فوقها.

ذكر مراسل RT أن حماية السفارة "اشتبهوا قبل قليل بوجود طائرة مسيرة فوق السفارة، وعلى أساس ذلك دخلوا في حالة إنذار". وأضاف، أن السفارة لم تتعرض لأي هجوم.​