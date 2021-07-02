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إنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

02:27 ص الجمعة 02 يوليه 2021
إنذار داخل السفارة الأمريكية في بغداد

السفارة الأمريكية في بغداد

وكالات:

نقل موقع "روسيا اليوم" أن صافرات الإنذار دوت داخل السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية، بعد الاشتباه بوجود طائرة مسيرة فوقها.

ذكر مراسل RT أن حماية السفارة "اشتبهوا قبل قليل بوجود طائرة مسيرة فوق السفارة، وعلى أساس ذلك دخلوا في حالة إنذار". وأضاف، أن السفارة لم تتعرض لأي هجوم.​

السفارة الأمريكية في بغداد أمريكا العراق طائرة مسيرة

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