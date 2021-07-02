جيش الاحتلال يشن غارة جوية على موقع لحماس

وكالات:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن غارة جوية على موقع تابع لحركة حماس الفلسطينية، زعمت أنه يستخدم في تصنيع الأسلحة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وفي 15 يونيو الماضي، استهدف طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي موقع الخيل التابع لـ"كتائب القسام" بمدينة خانيونس جنوب القطاع.

وأفادت إذاعة تابعة لحركة "حماس" في غزة بأن الطيران هاجم معسكرا للتدريب في القطاع.

وفي 17 يونيو، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلية موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال غزة بغارة جوية.