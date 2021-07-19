Masrawy logo white

سوريا:إصابة 11 شخصاً في هجوم بالقذائف في ريف حماة الغربي

11:38 م الإثنين 19 يوليه 2021
سوريا:إصابة 11 شخصاً في هجوم بالقذائف في ريف حماة الغربي

إطلاق قذائف صاروخية _أرشيفية

دمشق - (د ب أ):

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بإصابة عدد من المدنيين بجروح واندلاع حريق بالأحراج جراء اعتداءات "إرهابية" بالقذائف الصاروخية على قرى في ريف حماة الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حماة أن 11 شخصاً بينهم رضيع نقلوا مساء اليوم إلى مستشفى السقيلبية الوطني إصابة بعضهم حرجة جراء اعتداء "التنظيمات الإرهابية" بالقذائف الصاروخية على قرى جورين وناعور جورين والبركة بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات "الإرهابية" أدت إلى اندلاع حريق بالأحراج في محيط قرية ناعور جورين ووقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن "إرهابيين تابعين لتنظيم جبهة النصرة يتحصنون في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي استهدفوا بـ3 قذائف صاروخية قرية ناعور شطحة بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

القذائف الصاروخية سوريا ريف حماة اندلاع حريق

الخبر التالى:

بايدن: الاقتصاد الأمريكي حقق تقدما ملموسا في الأشهر الستة الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا