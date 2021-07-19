الرئيس العراقي يدعو إلى تطوير العلاقات مع السعودية

بغداد - (د ب أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الإثنين على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والسعودية، وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات عبر المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين.

ودعا الرئيس العراقي ،خلال استقباله وزير التجارة السعودي ماجد القصبي والوفد المرافق له ،إلى تطوير مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والاستثمار وقطاع النفط وبما يحقق مصالح شعبي البلدين والمنطقة، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

من جانبه، أكد القصبي التزام السعودية بدعم أمن واستقرار العراق وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

وبحسب البيان، فقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة و العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وتطويرها وحرص البلدين على تجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي عنصر لا غنى عنه في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية والسلام الإقليمي.