Masrawy logo white

العراق: قتلى وجرحى جراء اعتداء إرهابي بمدينة الصدر... ورئيس الوزراء يأمر بفتح تحقيق

07:24 م الإثنين 19 يوليه 2021
العراق: قتلى وجرحى جراء اعتداء إرهابي بمدينة الصدر... ورئيس الوزراء يأمر بفتح تحقيق

قوات الأمن العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، وقوع قتلى وجرحى جراء اعتداء إرهابي وقع في مدينة الصدر.

وقالت الخلية - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية - "وقع اعتداء إرهابي بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد".. وأضافت إن "الاعتداء أدى إلى وقوع عدد من الضحايا"

وفي السياق.. صرحت مصادر عراقية، بأن 8 مدنيين قتلوا وأصيب 24 آخرون مقتل 8 في الانفجار، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

من ناحيته.. أمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بفتح تحقيق من قبل قيادة عمليات بغداد بحادث تفجير مدينة الصدر.

هذا المحتوى من

قوات الأمن العراقية مدينة الصدر الإرهاب العراق جريمة قتل

الخبر التالى:

اليابان تخطط لإقالة نائب سفيرها في سول لتصريحاته غير اللائقة بحق رئيس كوريا الجنوبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بعد سحب عينات.. هيئة البترول: البنزين في محطات الوقود مطابق للمواصفات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا