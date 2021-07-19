دعوات لإعلان حالة الطوارئ في العراق بعد تفاقم الوضع الصحي

بغداد - (د ب أ):

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الإثنين الحكومة العراقية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية في البلاد بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وأكد الدكتور فاضل الغراوي، عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في بيان صحفي، أن الوضع المتفاقم للإصابات بجائحة كورونا في البلاد ينذر بكارثة صحية كبيرة وأن عدم التزام المواطن بمتطلبات الوقاية وضعف الوعي الصحي لديه، وإصراره على عدم أخذ اللقاح فاقم هذه الحالة.

ودعا الغراوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إعلان حالة الطوارئ الصحية والبدء بإطلاق حملة شاملة لتوزيع اللقاحات على المواطنيين، من خلال الفرق الجوالة للمواطنين وموظفي الدولة كافة وإصدار جواز صحي للتلقيح يكون بمثابة وثيقة لكل مواطن حاصل على اللقاح، وإطلاق حملة إعلامية مكثفة لحث المواطنين على أخذ اللقاح للحفاظ على حياتهم وإبعاد الخطر المحدق بهم.

وكان العراق قد سجل اليوم أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا بلغ خلال الساعات الـ24الماضية الماضية 9883 إصابة فيما بلغ معدل الوفيات لنفس الفترة 62 حالة وهي أرقام لم تسجل في البلاد منذ أشهر.

وسبق لوزارة الصحة والبيئة في العراق أن أوصت إلى اللجنة الوطنية للصحة والسلامة الوطنية بالتدخل لفرض إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس بعد تفاقم الوضع الصحي في البلاد.

ولم تعلن الحكومة العراقية عن أية إجراءات احترازية وتطبيق حظر التجوال كما اعتادت عليه مع حلول الأعياد لمنع التجمعات البشرية وإغلاق الأسواق والمطاعم والمساجد.