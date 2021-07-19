وزير الصحة التونسي: لا خسائر بشرية بسبب نقص الأكسجين

تونس - (أ ش أ):

أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، أنه لم تقع أية خسائر بشرية أو ضحايا بسبب نقص الأوكسجين.

وقال المهدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين إن الدولة تسعى خلال المرحلة الراهنة إلى كسر حلقة العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ودعا وزير الصحة التونسي، مواطني بلاده، إلى جعل عيد الأضحى فرصة لكسر حلقة العدوى عبر الالتزام بضوابط التباعد الاجتماعي والتقليل من الزيارات العائلية.