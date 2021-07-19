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أربع طائرات عسكرية مغربية تحمل تجهيزات مستشفى ميداني تصل إلى تونس

05:59 م الإثنين 19 يوليه 2021
أربع طائرات عسكرية مغربية تحمل تجهيزات مستشفى ميداني تصل إلى تونس

مطار تونس قرطاج الدولي

تونس - (أ ش أ):

وصلت، اليوم الاثنين، أربع طائرات عسكرية مغربية، إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، تحمل على متنها التجهيزات اللازمة لإنشاء مستشفى ميداني، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التونسية كانت قد فرضت إغلاقًا جزئيًا في العاصمة تونس اعتبارًا من أول شهر يوليو الجاري منعت بموجبه كافة التجمعات في وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.

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مطار قرطاج الدولي تونس فيروس كورونا طائرات عسكرية

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