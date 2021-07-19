تقارير: وفاة رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للرسول ﷺ

كوبنهاجن- (د ب أ):

توفي كورت فيسترجارد رسام الكاريكاتير الدنماركي صاحب الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام يوم الأحد.

وتوفي فيسترجارد عن 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وفقًا لما ذكرته صحيفة بيرلينجسكي الدنماركية نقلاً عن أسرته.

ونقلت القناة التليفزيونية الثانية الدنماركية عن المحرر السابق لصحيفة "يولاندس بوستن" تأكيده لوفاة فيسترجارد، فيما نقلت الإذاعة العامة الدنماركية "دي أر" الخبر عن أحد أصدقائه القدامى.

واشتهر فيسترجارد عالميًا في عام 2005 عندما تسببت سلسلة من رسوماته الكاريكاتورية للنبي محمد ﷺ، والتي نُشرت في صحيفة يولاندس بوستن، في اشتعال أكبر أزمة للسياسة الخارجية للدنمارك منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبعد أربعة أشهر من نشر الرسوم، أصبحت السبب الرئيسي للاحتجاجات في بعض الدول الإسلامية، واتسمت بعض المظاهرات بالعنف.

وتعرضت سفارتا الدنمارك والنرويج للهجوم وقتل عشرات الأشخاص.

وكان من الضروري أن يرافق فيسترجارد، وهو مدرس عمل في الصحيفة الدنماركية المحافظة منذ الثمانينيات، حراس شخصيون منذ ذلك الحين.

ونجا في عام 2010 بصعوبة من هجوم لرجل يبلغ من العمر 28 عامًا، والذي اقتحم منزله وهو يحمل فأسًا.

ولدى سماع نبأ وفاته أشاد سياسيون، الكثير منهم ينتمون إلى جناح اليمين في الدنمارك، بفيسترجارد. وغرد كريستيان توليسن زعيم حزب الشعب الدنماركي الشعبوي اليميني قائلًا: "إن الرسام دفع ثمنًا غاليًا مقابل دعمه لحرية التعبير، وهو شعور شاركه فيه السياسيون الآخرون المنتمون لجناح اليمين الأوروبي".

وغرد جيرت فيلديرز زعيم الحزب اليميني الرئيسي في هولندا، والشخصية البارزة بمعسكر اليمين الأوروبي قائلا: "لقد كان رجلا شجاعًا، ويعد بمثابة قدوة لنا جميعًا. ارقد في سلام صديقي!".