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مجموعات مسلحة تسقط طائرة عسكرية نيجيرية ونجاة قائدها

05:38 م الإثنين 19 يوليه 2021
مجموعات مسلحة تسقط طائرة عسكرية نيجيرية ونجاة قائدها

مجموعات مسلحة

لاجوس - (د ب أ):

قالت القوات الجوية النيجيرية اليوم الاثنين إن إحدى طائراتها تحطمت في شمال غرب البلاد بعد أن "تعرضت لإطلاق نار كثيف"من جماعات مسلحة.

وأفاد البيان أن قائد الطائرة المقاتلة تمكن من الخروج منها والنجاة من إطلاق النار.

وكانت الطائرة تحلق حول حدود ولايتي زامفارا وكادونا عندما تعرضت لإطلاق النار. وهذه هي أول مرة تسقط فيها الجماعات المسلحة التي تنشط في المنطقة طائرة عسكرية.

القوات الجوية النيجيرية طائرة عسكرية نيجيرية جماعات مسلحة

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