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الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر المفروض على كوبا

05:35 م الإثنين 19 يوليه 2021
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر المفروض على كوبا

تشاو لي جيان

بكين - (أ ش أ):
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى رفع الحظر الذي تفرضه على كوبا بشكل فوري وكامل، معربا عن امله في أن تحسن أمريكا علاقاتها مع كوبا وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.
وقال تشاو - في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الاستجابة لدعوة الصين تخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين وتسهم في تحقيق السلام والاستقرار في الأمريكتين بأسرهما، مؤكدا أن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام حق كل دولة في اختيار نظامها الاجتماعي وطريق تنميتها بشكل مستقل.
وأضاف تشاو أن بلاده تدعم كوبا بقوة في استكشاف طريق تنمية يتناسب مع ظروفها الوطنية الخاصة، وتعارض بشدة التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وتدعم بقوة ما فعلته كوبا بشأن مكافحة (كوفيد-19)، وتحسين معيشة الشعب وحماية الاستقرار الوطني، مؤكدا التزام بكين بتعميق علاقات الصداقة بين البلدين.

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تشاو لي جيان الصين كوبا وزارة الخارجية الصينية

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