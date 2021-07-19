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توقعات بإعلان بريطانيا عن إعطاء لقاح كورونا لبعض الأطفال

04:19 م الإثنين 19 يوليه 2021
توقعات بإعلان بريطانيا عن إعطاء لقاح كورونا لبعض الأطفال

لقاح كورونا

لندن- (د ب أ):

من المتوقع أن يتم إعطاء جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا لبعض الأطفال في المملكة المتحدة، بعد أن أوصى الخبراء بإتاحتها لهؤلاء الأضعف سريريا، أو لمن أوشكوا على بلوغ عامهم الثامن عشر.

ونقلت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن وزير شؤون اللقاحات، ناظم زهاوي، قوله إنه سيلقي بيانا أمام البرلمان اليوم الاثنين بشأن استجابة الحكومة لتوصية اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين.

ومن الممكن، بموجب التوجيهات الحالية، إعطاء اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، إذا كانوا يعانون من ضعف سريري شديد، أو إذا كانوا معرضون لخطر الإصابة بمرض "كوفيد -19"، بسبب الظروف الصحية الاساسية.

إلا أن زهاوي أشار إلى أن معظم الشباب لن يحصلوا على اللقاح، مشيرا إلى أن البرنامج سوف يتاح فقط للأطفال الضعفاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15، والذين يبلغون من العمر 17 عاما، والذين سيبلغون عامهم الـ 18 في غضون ثلاثة أشهر.

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