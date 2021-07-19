كورونا:جنوب السودان يعلق حملة التطعيم بعد نفاد مخزون اللقاح

جوبا- (بي بي سي):

قالت السلطات الصحية في جنوب السودان إنها أغلقت جميع مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعد نفاد جرعات اللقاح منها.

وتلقى جنوب السودان حوالي 130 ألف جرعة من لقاح أوكسفورد أسترازينكا عبر خطة كوفاكس التي تعمل على ضمان عدالة توزيع اللقاحات على الجميع في ظل الأزمة الصحية.

لكن ما لبث أن تبرعت السلطات بأكثر من نصفها لاحقاً إلى كينيا المجاورة لتخوفها، على حد ما أعلن، من انتهاء صلاحيتها قبل أن يتم استخدامها.

وتقول وزارة الصحة هناك إن أكثر من 50 ألف شخص في جنوب السودان، أي ما يعادل فقط نصف في المائة من إجمالي عدد سكان البالغ 11 مليون نسمة، قد تلقوا إلى الآن جرعتهم الأولى من الجرعتين المقررتين لكل فرد لاكتمال الحماية.

ورغم شح اللقاحات اضطرت دول أفريقية بينها جنوب السودان إلى إعدام مئات الآلاف من الجرعات.