وزير الصحة الروسي: تلف الرئة عند الإصابة بكورونا بدأ يتطور بسرعة مضاعفة

موسكو- (أ ش أ):

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن تلف الرئة بشكل شديد وواضح لدى المصابين بفيروس كورونا بات مؤخرا يتطور بسرعة مضاعفة و يظهر خلال 3-4 أربعة أيام، وليس 6-7 أيام، كما كان سابقا.

وأضاف الوزير - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين - أن : " الشيء الأكثر أهمية، والذي يجب على الأغلب التركيز عليه، أننا كنا في السابق نلاحظ أن تلف الرئة الواضح يظهر في اليوم السادس أو السابع، أما الآن فبات هذا التلف الواضح يظهر في الرئة بحلول اليوم الثالث أو الرابع".

وأشار موراشكو إلى أنه يتم تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى حوالي 2.5% ممن تم تطعيمهم بلقاح ضد الفيروس .. كما شدد على أن 95% من هذه الحالات لا تستدعي دخول المستشفى.

ونبه إلى أن بدء علاج المريض المبكر بمضادات لفيروسات، يسمح بالخروج من هذا المرض بأقل خسائر للصحة، وغالبا ما ينقذ حياة المريض.