الحريري: كان بوسعنا وضع حد للانهيار المريع في لبنان لولا تعنت البعض وأنانيته

بيروت- (أ ش أ):

قال سعد الحريري زعيم تيار المستقبل إن اللبنانيين كان بوسعهم وضع حد للانهيار المريع في البلاد لولا تعنت البعض وأنانيته على حد وصفه.

وأضاف في تهنئته للبنانيين اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أن هذه الأيام تمر على لبنان وشعبه تعصف به الأزمات، متقدمها بالتهنئة للبنانيين عامة والمسلمين خاصة سائلا الله الفرج العاجل.

وكان الحريري قد أعلن الأسبوع الماضي اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد قرابة 9 أشهر من تكليفه بتأليف الحكومة إثر استشارات نيابية ملزمة.

وأرجع الحريري اعتذاره لعدم الاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون بعد 20 لقاء بينهما قدم خلالهما الحريري تشكيلتين لم تحظيا باتفاق.

على صعيد متصل، نفى المكتب الإعلامي للحريري اليوم ما ورد في إحدى الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم عن اتفاق شامل بين الحريري والوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية) أحبطه رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.