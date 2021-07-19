الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة الرئيس الأذربيجاني إلى روسيا بهدف تنسيق المواقف

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الكرملين أن الاستعدادات جارية حاليا تمهيدا لزيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى روسيا، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق تنسيق المواقف بين البلدين.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما إذا كان جدول لقاءات الرئيس الروسي يتضمن لقاء مع نظيره الأذربيجاني: "نعم، يتم التحضير لزيارة عمل للرئيس الأذربيجاني لروسيا في إطار تنسيق المواقف"، موضحا أنه ليس من المقرر اعتماد أي وثائق خلال هذه الزيارة.

وكان بيسكوف قد قال في 8 يوليو الجاري: "إن الاتصالات بين موسكو وباكو تجري بشكل دائم، والجميع متفق على أن تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن كاراباخ أمر مهم ولا بديل له".

وكانت محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان جرت في السابع من الشهر الجاري في موسكو.

يُذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا اتّفاقاً لوقف شامل لإطلاق النار في إقليم كاراباخ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر 2020.