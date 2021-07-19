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الشؤون الإسلامية السعودية تعلن نجاح خطتها الاحترازية بمسجد نمرة في مشعر عرفات

03:08 م الإثنين 19 يوليه 2021
الشؤون الإسلامية السعودية تعلن نجاح خطتها الاحترازية بمسجد نمرة في مشعر عرفات

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية

الرياض- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الإثنين نجاح خطتها الاحترازية الوقائية بمسجد نمرة في مشعر عرفات، التي جرى تنفيذها، وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن أروقة المسجد شهدت حركة انسيابية خلال دخول الحجاج وخروجهم، واستماعهم للخطبة وتأديتهم لصلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بهدي النبي (صلى الله عليه وسلم).

وأشارت الوزارة إلى نجاح أعمال تنظيم وصول الحجاج إلى مسجد نمرة بوقت مبكر صباح اليوم وفق الخطة المعتمدة، مع تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، وفق المسارات المحددة للدخول والخروج من المسجد.

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وزارة الشؤون الإسلامية السعودية مسجد نمرة مشعر عرفات

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