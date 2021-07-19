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رابع حالة وفاة بعد تحطم طائرة في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية

01:50 م الإثنين 19 يوليه 2021
رابع حالة وفاة بعد تحطم طائرة في ولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية

تحطم طائرة

رينريتس- (د ب أ):

بعد تحطم طائرة صغيرة في مطار رينريتس بولاية سكسونيا-أنهالت الألمانية، توفيت شابة في المستشفى متأثرة بجروحها الخطيرة.

وأعلنت الشرطة اليوم الاثنين أن عدد ضحايا الحادث ارتفع بذلك إلى أربعة أفراد.

وفي الحادث، لقي الطيار، 55 عاما، من ولاية سكسونيا، وشابان من ولاية شمال الراين-ويستفاليا حتفهما بعد ظهر أمس الأحد. ونُقلت الشابة البالغة من العمر 16 عاما والمنحدرة من ولاية شمال الراين-ويستفاليا، والتي كانت أيضا على متن الطائرة، إلى المستشفى لإصابتها بجروح خطيرة.

وذكرت الشرطة أن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها واشتعلت فيها النيران. وأقيم في مطار رينريتس معسكر طيران بمشاركة اتحادات طيران مختلفة أمس، وشارك فيه أيضا الطيار وركاب الطائرة الصغيرة الثلاثة.

تحطم طائرة ولاية سكسونيا مطار رينريتس حالة وفاة

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