الدخان السام الناجم عن حرائق الغابات يمتد إلى أقصى الشرق الروسي

موسكو- (د ب ا):

استمر الدخان السام الناجم عن حرائق الغابات في سيبيريا في الامتداد إلى أقصى الشرق الروسي.

وتعاني ياكوتسك، عاصمة جمهورية ساخا، بالإضافة إلى أكثر من 60 مستوطنة في المنطقة، من تراكم الدخان الكثيف، وفقا لما أعلنته السلطات اليوم الاثنين.

وحذرت وزارة المواقف الطارئة في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا من تحرك الدخان إلى أقصى الشرق بفعل الرياح. وطلبت الوزارة من السكان ارتداء كمامات لدى الخروج من المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وتمكن رجال الإطفاء اليوم من إطفاء 190 حريقا في جمهورية سوخا.

ووفقا للتقارير، يتواجد أكثر من 2000 من رجال الإطفاء في موقع الحرائق حاليا.

وعلى مستوى البلاد يقوم أكثر من 6500 رجل إطفاء بإخماد الحرائق، حيث يمتد أكثر من 300 حريق على مساحة 853 ألف هيكتار.